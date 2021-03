Torino, oggi allenamento di gruppo al Filadelfia (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Torino sembra essere tornata la normalità. I granata hanno ripreso ad allenarsi in gruppo al Filadelfia dopo l’autorizzazione delle Autorità sanitaria locale competente, in vista della sfida di domenica 7 marzo a Crotone. Lavori sulla forza e una sessione tecnica conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti, per i ragazzi di Davide Nicola, ai quali si sono aggiunti alcuni giovani calciatori della Primavera. Prevista per domani una sessione di allenamento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Asembra essere tornata la normalità. I granata hanno ripreso ad allenarsi inaldopo l’autorizzazione delle Autorità sanitaria locale competente, in vista della sfida di domenica 7 marzo a Crotone. Lavori sulla forza e una sessione tecnica conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti, per i ragazzi di Davide Nicola, ai quali si sono aggiunti alcuni giovani calciatori della Primavera. Prevista per domani una sessione di. SportFace.

