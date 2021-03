The Devil’s Hour: Amazon Prime Video mette in cantiere la serie prodotta da Steven Moffat (Di mercoledì 3 marzo 2021) A breve prenderanno il via della serie inglese horror The Devil's Hour, prodotta da Steven Moffat per Amazon Prime Video. Amazon ha dato la luce verde alla serie inglese The Devil's Hour, show horror prodotto dalla Hartswood Films di Steven Moffat e Sue Vertue, già produttrice di Sherlock e Dracula. Tom Moran firma The Devil's Hour, serie originale inglese che racconta la storia di una donna che, ogni notte, si sveglia esattamente alle 3.33AM, nel bel mezzo di quella che viene chiamata l'ora del diavolo, cioè l'ora compresa tra le 3 e le 4 del mattino. Il figlio di Lucy Chambers di otto anni è riservato e apparentemente privo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) A breve prenderanno il via dellainglese horror The Devil'sdaperha dato la luce verde allainglese The Devil's, show horror prodotto dalla Hartswood Films die Sue Vertue, già produttrice di Sherlock e Dracula. Tom Moran firma The Devil'soriginale inglese che racconta la storia di una donna che, ogni notte, si sveglia esattamente alle 3.33AM, nel bel mezzo di quella che viene chiamata l'ora del diavolo, cioè l'ora compresa tra le 3 e le 4 del mattino. Il figlio di Lucy Chambers di otto anni è riservato e apparentemente privo di ...

