Serena Bortone | gaffe su Ermal Meta | “Sei arrivato con il barcone”

marco_devitis : RT @see_lallero: Serena Bortone carica a pallettoni su Loredana. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - domenicomarock : RT @see_lallero: Serena Bortone carica a pallettoni su Loredana. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - serenabortone : RT @see_lallero: Serena Bortone carica a pallettoni su Loredana. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 - ziomuro : RT @tvblogit: Oggi è un altro giorno, la gaffe di Serena Bortone su Ermal Meta: “Sei arrivato in Italia su un barcone” (video) https://t.co… - Dorian221190 : RT @see_lallero: Serena Bortone carica a pallettoni su Loredana. #OggiEUnAltroGiorno #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Bugo duro su Morgan da: 'Questa è la mia risposta' A un anno esatto di distanza da quel surreale momento di Sanremo 2020 in cui lasciò improvvisamente il palco dell'Ariston per lo sgomento di milioni di ...Ermal Meta si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo 2021 oggi, 3 marzo. Ospite di, in collegamento a Oggi è un altro giorno, ammette di essere emozionato, anche se in passato ha già vissuto questo ambito palco: 'Emozionato si, è un palco stra - importante e l'...Ermal Meta, ospite a Oggi è un altro giorno, racconta il suo lockdown: "È stato il periodo più brutto della mia vita, ho vissuto una sorta di paralisi" ...Stefano Coletta, il direttore di Rai1, racconta le sue impressioni dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021 in diretta a Oggi è un altro giorno ...