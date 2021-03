Sanremo 2021, cosa aveva dichiarato Fedez prima di salire sul palco: ‘E’ un trauma cantare dopo di te’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutti gli occhi puntati su Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021: i fan li osannano da mesi, ma gli hater non aspettano che un passo falso del rapper. Fedez a Sanremo 2021, l’ansia il nemico più grande Per prepararsi al meglio, il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere di aver iniziato a praticare meditazione trascendentale e attuare il metodo EMDR perché l’ansia non prenda il sopravvento. Sul palco dell’Ariston si è presentato con i braccialetti anti-ansia anche se l’emozione vissuta è stata talmente potente che al termine dell’esibizione si è sciolto in lacrime e ha abbracciato la collega e amica di duetto. Leggi anche: >> Sanremo 2021, Fedez svela l’iniziale della figlia: i fan sono certi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutti gli occhi puntati sue Francesca Michielin a: i fan li osannano da mesi, ma gli hater non aspettano che un passo falso del rapper., l’ansia il nemico più grande Per prepararsi al meglio, il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere di aver iniziato a praticare meditazione trascendentale e attuare il metodo EMDR perché l’ansia non prenda il sopravvento. Suldell’Ariston si è presentato con i braccialetti anti-ansia anche se l’emozione vissuta è stata talmente potente che al termine dell’esibizione si è sciolto in lacrime e ha abbracciato la collega e amica di duetto. Leggi anche: >>svela l’iniziale della figlia: i fan sono certi ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - alessiobae : RT @hvsp_: 2021 e la settimana di sanremo non è ancora stata proclamata festa a scuola #Sanremo2021 - MarioAbateJunio : RT @NoemiAddicted: Sanremo 2021, le pagelle di Selvaggia Lucarelli | Prima serata -