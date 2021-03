Parma-Inter, Conte: “Mi aspetto un match difficile” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parma-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: “Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Parma-Inter per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro i Ducali, in programma alle 20.45 di giovedì 4 marzo. Parma-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa Antonio Conte ha illustrato tutte le difficoltà di questa sfida: “Mi aspetto un match molto difficile – ha ammesso il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – ci hanno sempre creato problemi . La classifica non è delle migliori, ma hanno esperienza e qualità “. Una partita ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021), la conferenza stampa di Antonio: “Dobbiamo essere più cinici davanti alla porta”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro i Ducali, in programma alle 20.45 di giovedì 4 marzo., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa Antonioha illustrato tutte le difficoltà di questa sfida: “Miunmolto– ha ammesso il tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – ci hanno sempre creato problemi . La classifica non è delle migliori, ma hanno esperienza e qualità “. Una partita ...

