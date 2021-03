Pagelle Benevento Verona: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Benevento Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Benevento e Verona, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Faraoni FLOP: Foulon VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Faraoni: FoulonAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Napoli-Benevento 2-0, Le Pagelle: Mertens è Una Sentenza, Caprari Non Punge - BiagiomF : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliBenevento - Amici vi lascio come sempre le pagelle del Napoli qui, oggi FINALMENTE possiamo parlare di una vittori… - NapoliCalciogol : Napoli-Benevento 2-0, le pagelle: Mertens è una sentenza, Caprari non punge - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Napoli-Benevento, la partita vista da un tifoso azzurro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Napoli-Benevento, la partita vista da un tifoso azzurro -