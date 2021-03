Lombardia, la variante inglese incute timore: ora torna la possibilità zona rossa per tutta la regione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Uno spettro rosso che fa paura. La Lombardia torna a tremare con forza davanti all'emergenza coronavirus, che negli ultimi giorni sembra aver ripreso vigore. I numeri lasciano poco spazio ai dubbi: la ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 3 marzo 2021) Uno spettro rosso che fa paura. Laa tremare con forza davanti all'emergenza coronavirus, che negli ultimi giorni sembra aver ripreso vigore. I numeri lasciano poco spazio ai dubbi: la ...

fattoquotidiano : La Lombardia rifà il suo piano-flop dei vaccini e dirotta su Brescia (travolta dalla variante) le dosi tolte agli a… - sportli26181512 : Covid, Bertolaso: 'Non solo la Lombardia, tutta Italia si avvicina a lunghi passi alla zona rossa': I numeri dei nu… - mrcrto : .@robersperanza @viminale ?@Palazzo_Chigi? CHISSÀ COME CI È FINITA A BRESCIA?! Italiani murati in casa e clandestin… - marknerazzurro : @Lory31511460 Qui in Lombardia sembra che nonostante il colore arancione si andrà a chiudere per precauzione visto… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: La zona rossa è una possibilità sempre più concreta ? #lombardia #zonarossa #varianteinglese #3marzo -