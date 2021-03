La morte del dottor Witold Rogiewicz (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci state segnalando alcuni post Facebook che stanno riprendendo una notizia che arriva dalla Polonia. Post che vengono condivisi da svariati soggetti antivaccinisti, post come questo: È morto il dott. Witold Rogiewicz un medico pro-vax che in diretta si era fatto iniettare il v/a/c/c/i/n/o. In diretta diceva che si sarebbe trasformato in una antenna 5g e si scusava se era poco loquace perché gli stavano iniettando autismo. Ma gli è successo molto peggio: ha avuto convulsioni ed è morto. Ripetetelo all’infinito: “non è mai colpa del va/c/c/in/o”. La storia, oltre che su Facebook, ha circolato anche su siti che abbiamo già da tempo inserito in Black List, come Database Italia, luogo di ritrovo di complottari d’ogni età, o Rassegna Stampa 2.0. Non è stata fatta un’autopsia al dottor Rogiewicz perché non è stata ... Leggi su butac (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ci state segnalando alcuni post Facebook che stanno riprendendo una notizia che arriva dalla Polonia. Post che vengono condivisi da svariati soggetti antivaccinisti, post come questo: È morto il dott.un medico pro-vax che in diretta si era fatto iniettare il v/a/c/c/i/n/o. In diretta diceva che si sarebbe trasformato in una antenna 5g e si scusava se era poco loquace perché gli stavano iniettando autismo. Ma gli è successo molto peggio: ha avuto convulsioni ed è morto. Ripetetelo all’infinito: “non è mai colpa del va/c/c/in/o”. La storia, oltre che su Facebook, ha circolato anche su siti che abbiamo già da tempo inserito in Black List, come Database Italia, luogo di ritrovo di complottari d’ogni età, o Rassegna Stampa 2.0. Non è stata fatta un’autopsia alperché non è stata ...

