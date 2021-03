Il Festival di Sanremo e del Coviddi, uno spettacolo stecchito come un baccalà (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo dieci secondi è già tutto compiuto. Tutta la disperazione dopata d’allegria t’è già franata addosso: che senso ha un Festival così, uno spettacolo così, stecchito come un baccalà, liofilizzato come la musica che espelle, un sapore di ammuffito, di improbabile, di imbarazzato, Amadeus che non ci crede e si vede, Fiorello che si agita, finge agio e si nasconde nelle sue cazzatine sempre più da vecchio ragazzino? “Dovevamo pure far qualcosa di forte” si giustifica ammantato a metà fra Achille Lauro e Wanda Osiris. Tutto qua il Festival del Coviddì? Ma sì, tutto qua, tutto il resto è noia, noia, noia, non ho detto gioia, neanche per un attimo, solo mestizia e rassegnazione. Questi due, i conduttori dico, costano insieme come un reparto Covid e alle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo dieci secondi è già tutto compiuto. Tutta la disperazione dopata d’allegria t’è già franata addosso: che senso ha uncosì, unocosì,un, liofilizzatola musica che espelle, un sapore di ammuffito, di improbabile, di imbarazzato, Amadeus che non ci crede e si vede, Fiorello che si agita, finge agio e si nasconde nelle sue cazzatine sempre più da vecchio ragazzino? “Dovevamo pure far qualcosa di forte” si giustifica ammantato a metà fra Achille Lauro e Wanda Osiris. Tutto qua ildel Coviddì? Ma sì, tutto qua, tutto il resto è noia, noia, noia, non ho detto gioia, neanche per un attimo, solo mestizia e rassegnazione. Questi due, i conduttori dico, costano insiemeun reparto Covid e alle ...

