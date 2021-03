Gresini Racing va avanti | nel nome di Fausto

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Con la morte nel cuore,svela la sua formazione per il campionato elettrico MotoE. La scomparsa del fondatore ha lasciato un vuoto immenso e molte incertezze, ma il team ha deciso di andare, portando il suo. Grazie al supporto di un nuovo sponsor, Indonesian, la struttura conferma la sua presenza nel motomondiale. I piloti sono Matteo Ferrari ed Andrea Mantovani. Non mancano i team Moto2 e Moto3, anch’essi appartenenti al mondoe che si presentano con una lineup quasi immutata., il ricordo, chi fa parte del team MotoE? La scuderia partecipa al campionato elettrico fin dalla sua istituzione, vincendo il titolo 2019 ...

Il Team Gresini MotoE in questa stagione punterà nuovamente su Matteo Ferrari e sul nuovo arrivato Andrea Mantovani, ma soprattutto sul title sponsor Indonesian Racing ...