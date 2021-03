Gianni Cuperlo | Congresso Pd presto

(Di mercoledì 3 marzo 2021), partiamo dal sondaggio Swg. Con Conte il Movimento 5 Stella guadagna oltre sei punti e schizza al 22%. Voi del Pd ne perdete più di 4 e in una settimana precipitate poco sopra il 14. Si può, con franchezza dire, che aver incoronato per mesi Giuseppe Conte come leader del centrosinistra e solido “punto di riferimento dei progressisti” si è rivelato il più clamoroso autogol nella storia del Pd? Giuseppe Conte ha guidato due governi. Nel primo ha subito alcune tra le norme più immorali della storia repubblicana, quei decreti sicurezza che il secondo governo, ancora da lui presieduto, ha modificato radicalmente. Questo non è progressismo, appunto, è Franza o Spagna. Lasci perdere Guicciardini e mi segua: i sedici mesi del Conte due sono stati segnati dalla tragedia della pandemia e dalla svolta a 180 gradi nella politica seguita in ...

Lo scrive su Il Domani. "La verità? Il progetto del nuovo partito per come venne concepito e forgiato non basta più. E allora si apra il percorso di un congresso, lo si affronti come ...
Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Sostiene Swg che Giuseppe Conte condurrebbe il Movimento 5 Stelle dal 15,8 al 22% precipitando il Pd poco sopra il 14. Scenario da incubo se letto dal Nazareno. Poiché di u ...