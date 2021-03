Freddy Sorgato diventa studente universitario e prepara il ricorso in Corte Europea (Di mercoledì 3 marzo 2021) Freddy Sorgato Cassazione: condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione lo scorso 18 novembre, ha una nuova vita in carcere. Si apprende infatti che l’autotrasportatore ed ex ballerino, che insieme alla sorella Deborah architettò l’omicidio di Isabella Noventa, al tempo sua amante con la quale aveva un rapporto molto conflittuale, si sarebbe iscritto all’Università di Padova. Come infatti si legge su IlGazzettino.it, “In carcere, nella sua cella della casa di reclusione Due Palazzi, sta frequentando la Facoltà di Scienze politiche e ha già sostenuto due esami con esito positivo”. Freddy Sorgato è diventato uno studente universitario Non ha mai ammesso le sue responsabilità, Freddy. E come sua sorella Deborah si è trincerato dietro un granitico ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)Cassazione: condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione lo scorso 18 novembre, ha una nuova vita in carcere. Si apprende infatti che l’autotrasportatore ed ex ballerino, che insieme alla sorella Deborah architettò l’omicidio di Isabella Noventa, al tempo sua amante con la quale aveva un rapporto molto conflittuale, si sarebbe iscritto all’Università di Padova. Come infatti si legge su IlGazzettino.it, “In carcere, nella sua cella della casa di reclusione Due Palazzi, sta frequentando la Facoltà di Scienze politiche e ha già sostenuto due esami con esito positivo”.to unoNon ha mai ammesso le sue responsabilità,. E come sua sorella Deborah si è trincerato dietro un granitico ...

Ultime Notizie dalla rete : Freddy Sorgato Freddy Sorgato in carcere studia: superati 2 esami a Scienze politiche PADOVA Freddy Sorgato , l'autotrasportatore si è iscritto all'Università di Padova. In carcere, nella sua cella della casa di reclusione Due Palazzi, sta frequentando la Facoltà di Scienza politiche e ha già ...

Il fratello di Isabella, Paolo Noventa, chiede la villa di Sorgato. Il Pm: 'Non cerchiamo più il corpo' Approfondimenti Asta deserta: rimane invenduta la villa di Freddy Sorgato 9 ottobre 2020 Assassinio Isabella Noventa: confermata condanna per i due Sorgato e l'amica, Manuela Cacco 18 novembre 2020 Morì cercando Isabella Noventa: la polizia commemora Rosario ...

