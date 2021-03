Ferragnez | svelato il nome della bambina di Chiara e Fedez

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Prima lo ha spoilerato, poi ilcompletoda una persona vicina ai. Ecco come si chiamerà la piccolaprima del Festival di Sanremo in serata ha spoilerato dal suo profilo Instagram la lettera iniziale delbimba. Infatti ieri – pronto a salire sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michelin, ha mostrato una foto che lo ritrae di spalle con addosso una camicia firmata Versace, che sulla schiena, mostra le incisioni delle iniziali dei nomi dei componentisua famiglia: C, F, L e V. Accanto alla foto la didascalia: “La mia famiglia mi copre le spalle”. Se F sta per, C pere L per Leone, dunque l’ultima lettera sarebbe l’iniziale del...

GiuseppeporroIt : Chiara Ferragni e Fedez: svelato come si chiamerà la bambina di casa Ferragnez #chiaraferragni #Fedez #sanremo… -

In occasione dell'esibizione di Fedez e Francesca Michielin sul palco dell'Ariston , ihannoa sorpresa il nome della prossima figlia della coppia. O almeno, questo è ciò che sembra. La camicia "incriminata" In una foto condivisa sui social si vedono prima Fedez e poi ...E ancora: ' Hail nome, si chiamerà Vittoria '. ' La sorellina di Leone sarà Vittoria Lucia ... Coincidenze? Icolpiscono ancora.La vita di Fedez sta per subire una nuova rivoluzione: dopo la nascita di Leone, infatti, arriverà presto anche una femminuccia. Grande attesa per il nome scelto dai Ferragnez per ...Dopo aver spoilerato la canzone, ora tocca al nome della secondogenita. Fedez non resiste e con i follower vuole condividere tutto e subito. E così eccolo indossare una camicia griffata per Sanremo co ...