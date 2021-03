Fattorino eroe salva una bambina caduta dal dodicesimo piano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Undi Hanoi, Vietnam, hato unaprecipitata daldi un palazzo in cui doveva fare una consegna. Ci sono giorni che possono cambiare la vita di chiunque, che ci mettono alla prova e tirano fuori energie e coraggio che non sapevamo nemmeno di avere. Questo è ciò che è capitato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

prende al volo una bimba caduta dal 12° piano L', il 31enne Nguyen Ngoc Manh , era seduto nel suo camion in attesa di consegnare un pacco quando, dopo aver sentito delle urla, ha visto ...I residenti nelle vicinanze, che hanno assistito a ciò che stava accadendo, hanno gridato aiuto mettendo in allarme unche aspettava un cliente sul posto e che, senza pensarci due volte, si ...Come nel caso di oggi di una bimba che miracolosamente si è salvata dopo un volo da 12 piani di un edificio di Hanoi. Fortunatamente però è intervenuto l’uomo, che in pochi secondi si è arrampicato su ...Una bambina si è salvata miracolosamente dopo un volo da 12 piani di un edificio di Hanoi, in Vietnam. È stata la presenza del 31enne Nguyen Ngoc Manh che ha impedito che si verificasse una tragedia i ...