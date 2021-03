Dpcm Draghi, scuole e congedi parentali: i nuovi provvedimenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mario Draghi ha firmato il Dpcm che stabilisce le nuove misure per il contenimento della pandemia in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Come già anticipato nei giorni scorsi grazie alla bozza che già circolava, è stata confermata la linea dura voluta dal premier per cercare di rispondere all’aumento dei contagi degli ultimi giorni dovuto al diffondersi delle varianti del coronavirus. “Il principio guida del nuovo Dpcm, adottato dopo un confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. La curva dà segnali piuttosto robusti di ripresa e risalita e facciamo i conti con alcune varianti temibili del virus come la variante inglese, ma anche variante sudafricana e sudamericana” ha detto nella conferenza stampa del 2 marzo il ministro della Salute Roberto Speranza. Così, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Marioha firmato ilche stabilisce le nuove misure per il contenimento della pandemia in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Come già anticipato nei giorni scorsi grazie alla bozza che già circolava, è stata confermata la linea dura voluta dal premier per cercare di rispondere all’aumento dei contagi degli ultimi giorni dovuto al diffondersi delle varianti del coronavirus. “Il principio guida del nuovo, adottato dopo un confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. La curva dà segnali piuttosto robusti di ripresa e risalita e facciamo i conti con alcune varianti temibili del virus come la variante inglese, ma anche variante sudafricana e sudamericana” ha detto nella conferenza stampa del 2 marzo il ministro della Salute Roberto Speranza. Così, ...

