Diablo II Resurrected usato per 'truffare' i giocatori: Blizzard mette in guardia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Uno sviluppatore Blizzard ha avvertito i fan di diffidare dei siti che affermano di offrire l'accesso a Diablo II: Resurrected. Recentemente sul web sono comparsi vari post legati a questi siti che offrirebbero chiavi per far parte dell'alpha, ma si tratta solo di una semplice truffa. Il responsabile dello sviluppo della community Adam Fletcher ha dichiarato su Twitter di aver visto queste truffe e consiglia alle persone di stare attenti perché sono tutte affermazioni false. L'unico modo per accedere all'alpha tecnica di Diablo II: Resurrected è attraverso la stessa Blizzard. Per provare a partecipare quindi non dovete far altro che accedere al sito di Blizzard. "Solo un avvertimento a tutti coloro che sono interessati a Diablo II: ...

