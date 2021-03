Cremonese-Salernitana | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 marzo 2021), match valido per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà sabato 6 marzo 2021 alleore 14 allo stadio Zini. Come arrivano le due squadre? Dopo un periodo positivo con l’arrivo sulla panchina di Fabio Pecchia, i grigiorossi sono incampatti in una brutta sconfitta contro il Vicenza nel turno precedente. Si capirà sabato se sia trattato di un semplice incidente di percorso. I granata di Castori sono reduci da due pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa alla vetta della classifica. Al momento la classifica dice quarto posto con 43 punti. Fondamentale ritornare a vincere soprattutto in trasferta per rimanere nelle zone alte.: le4-2-3-1 per Pecchia che riavrà ...