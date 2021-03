Covid, quali sono le 4 malattie pregresse che portano alle forme più gravi (Di mercoledì 3 marzo 2021) È ormai noto che le forme gravi in pazienti Covid sono spesso associate a condizioni e problemi di salute pregressi. Fra questi, spiccano soprattutto obesità, ipertensione, diabete e scompensi cardiaci. Ecco che cosa sappiamo per il momento. I problemi legati all'obesità L'obesità è in cima alla lista delle malattie che rischiano di complicare le infezioni da coronavirus. Le persone affette da obesità, anche lieve, sono maggiormente a rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19 che possono portare fino al decesso. A un anno dallo scoppio della pandemia, diversi studi hanno confermato che quanto più l’eccesso di peso è marcato, tanto più cresce il rischio in caso di infezione da Sars-CoV-2. I dati statistici ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) È ormai noto che lein pazientispesso associate a condizioni e problemi di salute pregressi. Fra questi, spiccano soprattutto obesità, ipertensione, diabete e scompensi cardiaci. Ecco che cosa sappiamo per il momento. I problemi legati all'obesità L'obesità è in cima alla lista delleche rischiano di complicare le infezioni da coronavirus. Le persone affette da obesità, anche lieve,maggiormente a rischio di svilupparedi-19 che posportare fino al decesso. A un anno dallo scoppio della pandemia, diversi studi hanno confermato che quanto più l’eccesso di peso è marcato, tanto più cresce il rischio in caso di infezione da Sars-CoV-2. I dati statistici ...

NicolaPorro : Ci siamo abituati che possano esistere il rischio zero, il Covid zero, il contagio zero. Con quali conseguenze? L’a… - RobertoBurioni : Ricordatevi: se i vaccini mancano non è per colpa del destino cinico e baro, ma per precise (e sbagliate) scelte po… - Agenzia_Italia : Quali sono le 24 province che rischiano subito la chiusura delle scuole - fantaluca73 : @ladyxlally @GerardoDAmico @inail_gov @RobertoBurioni Con vaccini sperimentali quali sono quelli X il covid, la vedo dura. - rocka1943 : medici della mutua che rifiutano di fare il vaccino anti covid ai propri iscritti per i quali vengono profumatament… -