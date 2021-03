Aston Martin AMR21: svelata la nuova vettura 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Toglie i veli anche l’Aston Martin alla nuova AMR21, monoposto che verrà schierata in griglia per il Mondiale 2021. Prima Force India, poi rilevata da Lawrence Stroll e diventata Racing Point, fino all’attuale Aston Martin; confermato Lance Stroll che quest’anno non sarà affiancato da Perez ma da Sebastian Vettel, annunciato nel 2020 dopo la fine del matrimonio con la Scuderia Ferrari. Cambia quindi la line-up ma soprattutto cambia il colore della totale che non presenterà più il classico rosa dato dallo sponsor BWT. Un nuovo inizio per Aston Martin La presentazione inizia con un video che ripercorre passato e presente della storia motoristica a cui Aston Martin è legata; dalle prime gare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Toglie i veli anche l’alla, monoposto che verrà schierata in griglia per il Mondiale. Prima Force India, poi rilevata da Lawrence Stroll e diventata Racing Point, fino all’attuale; confermato Lance Stroll che quest’anno non sarà affiancato da Perez ma da Sebastian Vettel, annunciato nel 2020 dopo la fine del matrimonio con la Scuderia Ferrari. Cambia quindi la line-up ma soprattutto cambia il colore della totale che non presenterà più il classico rosa dato dallo sponsor BWT. Un nuovo inizio perLa presentazione inizia con un video che ripercorre passato e presente della storia motoristica a cuiè legata; dalle prime gare in ...

SkySportF1 : ?? Sui social spunta la prima foto della AMR21: sarà davvero così? ???? Diretta qui alle 16 in streaming per scoprirlo… - howaboutnaaa : Nuova emoticon Aston Martin ?????? - boredmartii : RT @Crick_Crok: io quando ho visto l'Aston Martin - annoyingsoul29 : Non sono assolutamente diventata sottona per l’Aston Martin. No no, assolutamente no - sportli26181512 : Presentazione Aston Martin AMR21: la monoposto per il Mondiale di F1 2021. FOTO: Svelata la monoposto che segna il… -