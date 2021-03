Neviglie | i 100 anni di Teresa Vola

(Di martedì 2 marzo 2021)L'Amministrazione comunale ha reso omaggio ache, il 27 febbraio scorso, ha compiuto cento. Nata anel 1921 in località Valletta,ha festeggiato il suo ...

... per il raggiungimento di questi splendidi anni". Nata in una famiglia numerosa, da giovane ... e si trasferì in località Stofagno sempre a. Dal matrimonio nacquero quattro figli, di cui il ... L'Amministrazione comunale di Neviglie ha reso omaggio a Teresa Vola che, il 27 febbraio scorso, ha compiuto cento anni.