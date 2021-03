Myriam Catania acqua e sapone | Lo scatto che ha fatto impazzire i fans (Di martedì 2 marzo 2021) Avete mai visto Myriam Catania senza filtri? L’attrice si è lasciata andare ad uno scatto acqua e sapone. Vediamola insieme. Attrice, regista e doppiatrice italiana, Catania è figlia di Rossella Izzo, sorella gemella della nota Simona Izzo. Myriam è stata inoltre la fidanzata storica di Luca Argentero, con cui si è sposata per poi separarsi. La donna ha anche avuto un figlio dal compagno Quentin Kammermann, ed è stata concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Siete curiosi di vederla in una nuova veste? Ecco uno dei suoi scatti. Myriam Catania, ragazza semplice: “Se l’amore è amore” Sul suo profilo Instagram ufficiale, Myriam Catania ha pubblicato un collage di quattro foto, nelle ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021) Avete mai vistosenza filtri? L’attrice si è lasciata andare ad uno. Vediamola insieme. Attrice, regista e doppiatrice italiana,è figlia di Rossella Izzo, sorella gemella della nota Simona Izzo.è stata inoltre la fidanzata storica di Luca Argentero, con cui si è sposata per poi separarsi. La donna ha anche avuto un figlio dal compagno Quentin Kammermann, ed è stata concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Siete curiosi di vederla in una nuova veste? Ecco uno dei suoi scatti., ragazza semplice: “Se l’amore è amore” Sul suo profilo Instagram ufficiale,ha pubblicato un collage di quattro foto, nelle ...

