Inter, Conte come Simeone e Guardiola ma la sua squadra segna di più (Di martedì 2 marzo 2021) Antonio Conte si avvicina ai numeri di Simeone e Guardiola, ma la sua Inter segna di più In Italia comanda l’Inter, in Inghilterra il Manchester City e in Spagna l’Atletico Madrid. E con il suo gioco, Antonio Conte si è avvicinato a Guardiola e Simeone sia nei numeri che nel modo di giocare. come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro è terzo per media punti in Europa (2,33) dietro proprio a Pep (2,38) e il Cholo (2,41). L’Inter “Contiana”, però, segna di più rispetto a Citizens e Atletico Madrid. Inglesi e spagnoli viaggiano con la media di 2 gol a partite, mentre i nerazzurri con quella di 2,5 reti a incontro. Il Contismo ha portato l’Inter in vetta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Antoniosi avvicina ai numeri di, ma la suadi più In Italia comanda l’, in Inghilterra il Manchester City e in Spagna l’Atletico Madrid. E con il suo gioco, Antoniosi è avvicinato asia nei numeri che nel modo di giocare.riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro è terzo per media punti in Europa (2,33) dietro proprio a Pep (2,38) e il Cholo (2,41). L’“Contiana”, però,di più rispetto a Citizens e Atletico Madrid. Inglesi e spagnoli viaggiano con la media di 2 gol a partite, mentre i nerazzurri con quella di 2,5 reti a incontro. Il Contismo ha portato l’in vetta ...

