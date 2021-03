Inizia ufficialmente la settimana di Sanremo | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 marzo 2021) Finalmente si comincia. Oggi, martedì 2 marzo, va in onda la prima delle cinque serate di2021, con la finale attesa per questo sabato. Squadra che vince non si cambia, e così dopo il successo straordinario della passata edizione torna in scena la coppia di amici composta da Amadeus e Fiorello. Se i punti di riferimento sul palco sono rimasti gli stessi di un anno fa, ad essere cambiato è l’intero contesto intorno: niente pubblico, mascherine obbligatorie, zona rossa (ve ne abbiamo parlato diffusamente nell’articolo dedicata al regolamento). Sì, anche il Festival si è dovuto adattare alla pandemia, ma questo non significa che si è arreso, anzi. Dai big in gara alla scaletta delle prime due serate, oltre ai nomi degli ospiti e alle istruzioni pratiche su come seguire la diretta streaming dell’evento musicale più importante d’Italia: trovate ...