Governo, Lezzi: “Draghi accoglie i desiderata di destra, Pd-M5S-Leu nell’angolo” (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – “L’accomodante silenzio sulle defenestrazioni degli uomini di punta del Conte II da parte dell’ex maggioranza è un pessimo punto di inizio. Sui giornali e nei talk non si fa altro che apprezzare l’avarizia mediatica del nuovo presidente del Consiglio il quale, però, procede senza sosta nell’accontentare i desiderata della destra”. Lo scrive su facebook la senatrice Barbara Lezzi. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – “L’accomodante silenzio sulle defenestrazioni degli uomini di punta del Conte II da parte dell’ex maggioranza è un pessimo punto di inizio. Sui giornali e nei talk non si fa altro che apprezzare l’avarizia mediatica del nuovo presidente del Consiglio il quale, però, procede senza sosta nell’accontentare i desiderata della destra”. Lo scrive su facebook la senatrice Barbara Lezzi.

BrunoIngrosso65 : Il paradosso è che ci siamo ritrovati la Lezzi al governo e la Tap. Ci sono mancati invece gli indennizzi che,senza… - Pox_News_Italy : @MPenikas @ferrandomau @fabiopi1000 @primaopoitorna @GianniMagini @APatrignan @IlConteIT @lindaeciao @isadoralarosa… - Nunnu64 : RT @SALVATOREDILO16: @matteorenzi Perché tanta rabbia verso Renzi? Come in una partita a scacchi, con la mossa del cavallo ha fatto fuori i… - GianniFioroni : RT @SALVATOREDILO16: @matteorenzi Perché tanta rabbia verso Renzi? Come in una partita a scacchi, con la mossa del cavallo ha fatto fuori i… - justeucitizen : RT @SALVATOREDILO16: @matteorenzi Perché tanta rabbia verso Renzi? Come in una partita a scacchi, con la mossa del cavallo ha fatto fuori i… -