Figliuolo commissario per l’emergenza | dal suo comando i camion con le bare a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sostituito Domenico Arcuri e ha nominatoperl’alpino Francesco Paolo, Generale di Corpo d’Armata. Che conha un legame: dal suovenivano infatti iche trasportarono le vittime senza sepoltura nell’ora più buia della pandemia italiana, nel marzo dell’anno scorso. “Un fulmine a ciel sereno – ha commentato il nuovoappena saputo della nomina -, per me una grande attestazione. Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia”., originario di Potenza, classe 1961, sposato, con due figli, è dal 7 novembre 2018 comandante logistico dell’Esercito. Ha ricoperto molteplici incarichi: è stato capo ufficio ...