Europa positiva. Piazza Affari si allinea

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Le principali borse del Vecchio Continente tagliano il traguardo di metà seduta passando in territorio positivo dopo un avvio prudente in scia alle dichiarazioni giunte dalla Cina che ha rilanciato il rischio di bolle sui mercati azionari esteri, in particolari quelli USA. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,203. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.727,8 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,15%. Sale lo spread, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%. Nello scenario borsistico europeo seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,55%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,63%, e composta Parigi, che cresce di un modesto ...