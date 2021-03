Derubava anziani sui bus a Bolzano | 52enne arrestato a Ponte San Pietro

(Di martedì 2 marzo 2021) Le indagini della Questura dihanno portato gli agenti fino aSandove, dopo mesi, sono riusciti ad arrestare unche in estate si era reso responsabile di diversi furti. La squadra mobile lo ha fermato solo a pochi giorni dal suo rientro in Italia dal suo Paese d’origine, il Senegal, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica diper furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. In particolare, l’estate scorsa, gli agenti avevano iniziato a indagare su una serie di furti avvenuti sugli autobus, principalmente ai danni di persone anziane derubate del portafoglio. Grazie alla visione delle telecamere e ad alcuni servizi mirati svolti a bordo dei mezzi, i poliziotti hanno individuato ...

Ultime Notizie dalla rete : Derubava anziani

BergamoNews.it

