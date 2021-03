Covid-19, l’appello di Michele Strianese e la richiesta delle Forze Armate (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’ennesima vittima da Covid si è spenta da poco, era una cittadina di San Valentino Torio che purtroppo non ha superato la difficile prova della malattia. Michele Strianese, Sindaco del Comune, ma anche Presidente della Provincia di Salerno, fa un appello accorato a tutti i cittadini della provincia per affrontare con senso di responsabilità la crisi sanitaria da Coronavirus che si trova in una delle fasi più delicate di sempre. E insieme ai Sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese chiede l’intervento delle Forze Armate per il controllo del territorio. “La cosiddetta terza ondata è appena iniziata – afferma Michele Strianese, sindaco di San Valentino e Presidente della Provincia – e un’altra cittadina ha perso la vita. Ho da poco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’ennesima vittima dasi è spenta da poco, era una cittadina di San Valentino Torio che purtroppo non ha superato la difficile prova della malattia., Sindaco del Comune, ma anche Presidente della Provincia di Salerno, fa un appello accorato a tutti i cittadini della provincia per affrontare con senso di responsabilità la crisi sanitaria da Coronavirus che si trova in unafasi più delicate di sempre. E insieme ai Sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese chiede l’interventoArmate per il controllo del territorio. “La cosiddetta terza ondata è appena iniziata – afferma, sindaco di San Valentino e Presidente della Provincia – e un’altra cittadina ha perso la vita. Ho da poco ...

