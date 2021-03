Chi è Gio Evan? Età e carriera di uno dei 26 Big in gara a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è Gio Evan, il cantautore, poeta e scrittore è tra i 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021 Gio Evan, vero nome Giovanni Giancaspro, è un cantautore italiano, scrittore e poeta. È uno dei 26 concorrenti del Festival di Sanremo 2021, in gara con la canzone Arnica. Il cantante è nato il 21 aprile 1988 a Molfetta, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la scrittura e la musica. Ha scritto il suo primo libero a vent’anni, ‘Il florilegio passato‘, una raccolta in versi che parla del suo viaggio in India. Iniziò due progetti nel 2014 per le strade della Francia, Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Pubblica poi i libri La bella maniera , Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche e Passa a ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Ecco chi è Gio, il cantautore, poeta e scrittore è tra i 26 Big inal Festival diGio, vero nome Giovanni Giancaspro, è un cantautore italiano, scrittore e poeta. È uno dei 26 concorrenti del Festival di, incon la canzone Arnica. Il cantante è nato il 21 aprile 1988 a Molfetta, sin da ragazzo ha manifestato la sua grande passione per la scrittura e la musica. Ha scritto il suo primo libero a vent’anni, ‘Il florilegio passato‘, una raccolta in versi che parla del suo viaggio in India. Iniziò due progetti nel 2014 per le strade della Francia, Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo. Pubblica poi i libri La bella maniera , Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche e Passa a ...

infoitcultura : Gio Evan a Sanremo 2021, chi è «l’artista più indecifrabile del Festival» - maiuna_gio_ia_ : RT @unatiziadel221b: i prof che dicono “oggi mi sarei dovut* assentare ma sono qui per voi” mi fanno morire. MA CHI CAZZO TI VOLEVAAAAAAAAA… - Ievidot : oh mio dio chi ha detto a cdc che mi può chiamare gio dio cane - LaRmosciata : Di questo gio Evan (chi azz è)la giornalista dice: “gioca con la parola arnica...è un poeta” .....ma sti gran c@zzi… - Gio_Ferrante3 : RT @scarasbratti: È ironico come chi si prende molto sul serio faccia molto ridere -