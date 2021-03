Boxe | i convocati dell’Italia per Boxam 2021 | spiccano Clemente Russo e Irma Testa

(Di martedì 2 marzo 2021) L’Italia parteciperà con 16 azzurri al, torneo internazionale diin programma dal 3 al 6 marzo in quel di Castellon (Spagna). In terra iberica sarà impegnata una delegazione di lusso guidata da(+91 kg), Vincenzo Mangiacapre (69 km), Federico Serra (52 kg),(57 kg), Angela Carini (69 kg) e tutte le altre donne di punta. Di seguito iper ilITALIA: MASCHILE: Federico Serra (52 kg) Simone Spada (57 kg) Vincenzo Mangiacapre (69 kg) Giovanni Sarchioto (75 kg) Remo Salvati (75 kg) Simone Fiori (81 kg) Matteo Girolamo (91 kg)...

Ultime Notizie dalla rete : Boxe convocati

OA Sport

... presso la consueta palestra Coni di via Tupini, i pugiliall'evento si sfideranno per ' ... Francesca Marcelli della Pugilistica 1923 sfiderà Ilaria Gobbi dell'Italica. A seguire ...Saranno quattordici gli azzurrini a prendere part al Training Camp Youth in programma a Formia (LT,) presso il Centro Olimpico, dal 27 febbraio al 6 marzo. Di seguito l'elenco deiche lavorerà con i tecnici Fabrizio Cappai e Massimiliano Alota: Alessio Camiolo, Lorenzo Fais, Fabio Crobeddu, Salvatore Di Stefano, Michele Baldassi, Daniele Salerno, Alessio De tillo, ...L’Italia parteciperà con 16 azzurri al Boxam 2021, torneo internazionale di boxe in programma dal 3 al 6 marzo in quel ... e tutte le altre donne di punta. Di seguito i convocati dell’Italia per il ...Questa sera sul ring di Parma il portacolori della boxe Santarcangelo Alessandro Pesaresi (categoria junior 57 kg) sarà ...