Boninsegna non ha dubbi | “Lukaku è l’attaccante più forte d’Europa Ora è meglio di CR7”

Non un parere qualunque. Roberto Boninsegna di gol e centravanti se ne intende. L'ex calciatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tuttosport della squadra nerazzurra con particolare focus su Romelu Lukaku e la strepitosa stagione, ed in generale i numeri pazzeschi, registrati fin qui in Italia.

Boninsegna esalta Lukaku

"Il numero 9 dell'Inter non ha eguali", ha esordito Boninsegna. "Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi (ora al Psg ndr) mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo delle cose meravigliose e secondo me l'Inter ci ha guadagnato nel passaggio dall'argentino all'ex Manchester United".

