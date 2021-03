Basket, Coppe europee: Virtus Bologna vincitrice all’overtime, Sassari k.o. con Saragozza (Di martedì 2 marzo 2021) La Virtus Bologna si complica la vita nell’ultimo quarto, ma nonostante ciò conquista l’ undicesima vittoria consecutiva in EuroCup e il ruolo di testa di serie ai quarti di finale imponendosi, dopo tempi supplementari, per 98-108 in casa del Cedevita Olimpia Lubiana. Esordio amaro ai play-off di Basketball Champions League per quanto riguarda invece la Dinamo Sassari. Saragozza espugna il Pala Serradimigni con il risultato di 83-95. EUROCUP: CEDEVITA OLIMPIA LJUBLJANA-Virtus SEGAFREDO Bologna 98-1081° Quarto: 22-232° Quarto: 18-16 PRIMO TEMPO: 40-393° Quarto: 22-174° Quarto: 29-35SECONDO TEMPO: 51-52OVERTIME: 7-17RISULTATO FINALE: 98-108 Cedevita Olimpia Ljubljana29 Blazic18 Muric16 Rupnik15 Perry11 Jones4 Hopkins2 Brown2 Hodzic1 DimecVirtus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Lasi complica la vita nell’ultimo quarto, ma nonostante ciò conquista l’ undicesima vittoria consecutiva in EuroCup e il ruolo di testa di serie ai quarti di finale imponendosi, dopo tempi supplementari, per 98-108 in casa del Cedevita Olimpia Lubiana. Esordio amaro ai play-off diball Champions League per quanto riguarda invece la Dinamoespugna il Pala Serradimigni con il risultato di 83-95. EUROCUP: CEDEVITA OLIMPIA LJUBLJANA-SEGAFREDO98-1081° Quarto: 22-232° Quarto: 18-16 PRIMO TEMPO: 40-393° Quarto: 22-174° Quarto: 29-35SECONDO TEMPO: 51-52OVERTIME: 7-17RISULTATO FINALE: 98-108 Cedevita Olimpia Ljubljana29 Blazic18 Muric16 Rupnik15 Perry11 Jones4 Hopkins2 Brown2 Hodzic1 Dimec...

