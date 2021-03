Aumentano i ricoveri per il Coronavirus

TgrRaiToscana : Circa il 20% dei contagiati è rappresentato da bambini e ragazzi. A febbraio ricoverati due bambini affetti da… - guido66450758 : RT @rep_bari: Coronavirus, aumentano i ricoveri per la variante inglese. Lopalco: 'È l'inizio della terza ondata' [di Antonello Cassano] [a… - AnsaLombardia : In Lombardia 10,3% tamponi positivi, aumentano i ricoveri. Sono 2,135 i positivi, 42 i decessi | #ANSA - malinca73 : RT @rep_bari: Coronavirus, aumentano i ricoveri per la variante inglese. Lopalco: 'È l'inizio della terza ondata' [di Antonello Cassano] [a… - LiguriaOggi : Coronavirus – Risale il numero delle vittime in Liguria e aumentano i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano ricoveri

Risale il numero dei decessi da coronavirus in Liguria e aumenta il numero delle persone ricoverate negli ospedali. Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra 6 e ben 309 i nuovi contagi ...... invece, anche se leggermente la curva epidemica in Sicilia dove sono pressoché stabili i... I dati in Sicilia -leggermente anche in Sicilia i nuovi contagi. Sono 478 i nuovi casi su ...Positivi in calo in Umbria, prosegue vaccinazione, ma consegne sono lente. Positivi in calo in Umbria, prosegue ...Da quest’oggi cambio di colore per la nostra regione, che però non incide sull’attività delle scuole. 1 marzo 2021 – Lombardia zona arancione. Abbiamo intervistato la preside Marialuisa Montagna sulla ...