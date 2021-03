Arriva la stretta per le varianti. "Cosa può succedere adesso" (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone I contagi corrono ancora: preoccupano le varianti. Il ministro Speranza avverte: "Non saranno settimane facili, servono senso del rigore e sforzo collettivo" La situazione Coronavirus in Italia non sembra migliorare. Eccezion fatta per la Sardegna che si appresta ad approdare in zona bianca, a preoccupare sono soprattutto le varianti che spingono i contagi e costringono alcuni territori alla zona rossa per evitare la pericolosa diffusione del Covid-19. Nell'ultima settimana i nuovi positivi hanno toccato quota 116.124 con un incremento di 28.689 persone (corrispondente al 32,8%) rispetto al periodo 15-21 febbraio, quando i contagiati sono stati 87.435. Abruzzo, Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e Trento preoccupano soprattutto per l'incidenza, ovvero per i casi riscontrati per 100mila abitanti. Il timore è che i numeri ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone I contagi corrono ancora: preoccupano le. Il ministro Speranza avverte: "Non saranno settimane facili, servono senso del rigore e sforzo collettivo" La situazione Coronavirus in Italia non sembra migliorare. Eccezion fatta per la Sardegna che si appresta ad approdare in zona bianca, a preoccupare sono soprattutto leche spingono i contagi e costringono alcuni territori alla zona rossa per evitare la pericolosa diffusione del Covid-19. Nell'ultima settimana i nuovi positivi hanno toccato quota 116.124 con un incremento di 28.689 persone (corrispondente al 32,8%) rispetto al periodo 15-21 febbraio, quando i contagiati sono stati 87.435. Abruzzo, Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e Trento preoccupano soprattutto per l'incidenza, ovvero per i casi riscontrati per 100mila abitanti. Il timore è che i numeri ...

HuffPostItalia : Ok alla stretta sulle scuole. Arriva il primo Dpcm di Draghi - PaolaMessina19 : RT @parpinellivo: #Draghi fa piazza pulita. Dopo #Curcio alla Protezione Civile, per i vaccini arriva un generale al posto di #Arcuri. #Fig… - parpinellivo : #Draghi fa piazza pulita. Dopo #Curcio alla Protezione Civile, per i vaccini arriva un generale al posto di #Arcuri… - pborghilivorno : #governodraghi Ok alla stretta sulle scuole. Arriva il primo Dpcm di Draghi - Mauro73432329 : Ok alla stretta sulle scuole. Arriva il primo Dpcm di Draghi -