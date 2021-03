Antonella Elia svela cosa c’è di vero sulla sua riconferma (o meno) al Grande Fratello Vip

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 2 marzo 2021)parla della sua ipotetica mancata conferma alVip, dopo le indiscrezioni giratequestione proprio negli ultimi giorni. L’opinionistadi non essere a conoscenza di nulla perché Alfonso Signorini non le avrebbe ancora comunicato news ufficiali in merito alla “spinosa” faccenda.ta alVip? Se mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.