Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PRENESTINA. PER TRAFFICO, INVECE, SI STA IN FILA TRA LA PISANA E L’OSTIENSE, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLAFIUMICINO CON INCOLONNAMENTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA L’APPIA E LA STESSAFIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B IL SERVIZIO RESTA RALLENTATO IN SEGUITO AD UN INTERVENTO DEL 118 A ...