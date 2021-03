Trading: per le piattaforme è boom di investimenti, ma quali sono le migliori? (Di lunedì 1 marzo 2021) Nonostante un crollo del PIL italiano dell’8,8% secondo i dati Istat, nel 2020 sono aumentati i risparmi degli italiani, con i depositi che hanno raggiunto a novembre la cifra record di 1.680 miliardi di euro d’accordo con le rilevazioni di Bankitalia. A beneficiare della situazione, con i rendimenti dei bond pubblici a 10 anni ancorati a un misero 0,62%, sono soprattutto gli operatori finanziari. Il 2020 è stato l’anno del boom degli investimenti finanziari, un fenomeno favorito dalla crescita dei mercati azionari, innescata dopo la caduta di marzo dovuta all’esplosione della pandemia e al primo lockdown. Soltanto eToro, un broker online tra i più gettonati e famoso per il social Trading, ha ottenuto ricavi per oltre 600 milioni di dollari nel 2020, con un volume di scambi aumentati del 400% ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Nonostante un crollo del PIL italiano dell’8,8% secondo i dati Istat, nel 2020aumentati i risparmi degli italiani, con i depositi che hanno raggiunto a novembre la cifra record di 1.680 miliardi di euro d’accordo con le rilevazioni di Bankitalia. A beneficiare della situazione, con i rendimenti dei bond pubblici a 10 anni ancorati a un misero 0,62%,soprattutto gli operatori finanziari. Il 2020 è stato l’anno deldeglifinanziari, un fenomeno favorito dalla crescita dei mercati azionari, innescata dopo la caduta di marzo dovuta all’esplosione della pandemia e al primo lockdown. Soltanto eToro, un broker online tra i più gettonati e famoso per il social, ha ottenuto ricavi per oltre 600 milioni di dollari nel 2020, con un volume di scambi aumentati del 400% ...

repubblica : Tre banche Ue fermano i fondi per l'estrazione petrolifera nell'Amazzonia ecuadoriana. E gli indios applaudono: Un… - FarelloLiliana : Azionari europei in rialzo, bene gli indici #PMI. #FtseMib a +1,5%, focus su #Leonardo e #Atlantia. #Usa, tassi T-B… - directasim : ?? Nell’ottica di stare al fianco dell’investitore consapevole e indipendente, Directa ha optato per un cashback leg… - newsfinanza : Arriva il cashback anche per chi fa trading online, i dettagli dell’iniziativa di Directa con focus sugli ETF… - Andlil_Trader_i : Ciao, ti auguro un bel lunedi' di #trading. In esclusiva per te, prova gratuita: scopri la migliore piattaforma di… -