“Stiamo preparando”. GF Vip, nella Casa non sanno niente ma manca poco: una sorpresa indimenticabile alla finale (Di lunedì 1 marzo 2021) manca pochissimo e il ‘Grande Fratello Vip’ chiuderà i battenti. Dopo 5 mesi nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono ad un passo dal conoscere il nome del vincitore del reality show. C’è grande curiosità e fermento per capire chi sarà in grado di trionfare e conquistare l’ambitissimo premio. nella serata del primo marzo sicuramente non mancheranno i colpi di scena, con Alfonso Signorini pronto a salutare in grande stile. Ed una grossa novità è stata annunciata da una vip. Quest’ultima ha infatti rivelato in queste ore che accadrà qualcosa di davvero sorprendente. Un momento che probabilmente resterà nella memoria di tutti i telespettatori. Dopo lo scherzo al padrone di Casa con il topo finto fatto camminare in studio da Cristiano Malgioglio e la torta in faccia lanciata da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)pochissimo e il ‘Grande Fratello Vip’ chiuderà i battenti. Dopo 5 mesipiù spiata d’Italia, i concorrenti sono ad un passo dal conoscere il nome del vincitore del reality show. C’è grande curiosità e fermento per capire chi sarà in grado di trionfare e conquistare l’ambitissimo premio.serata del primo marzo sicuramente non mancheranno i colpi di scena, con Alfonso Signorini pronto a salutare in grande stile. Ed una grossa novità è stata annunciata da una vip. Quest’ultima ha infatti rivelato in queste ore che accadrà qualcosa di davvero sorprendente. Un momento che probabilmente resteràmemoria di tutti i telespettatori. Dopo lo scherzo al padrone dicon il topo finto fatto camminare in studio da Cristiano Malgioglio e la torta in faccia lanciata da ...

pinkbblood : io e mia sorella ci stiamo preparando pera finale di Sanremo con snack ecc neanche agli Oscar del 2019 abbiamo fatto così - BalcaniCaucaso : Ci stiamo preparando per la conferenza finale di MFRR @MediaFreedomEU con decine di giornalisti, esperti e rapprese… - Cinguetterai : Amadeus: “Ibrahimovic è un ragazzo simpatico e aggiungerà divertimento a quello che stiamo preparando”. Zlatan ha v… - Astrocolo : Sono il sindacalista che difende gli interessi dei giocatori del Jiangsu, stiamo preparando una class action per fa… - LaFionda2020 : @Giupdis Sì, stiamo preparando un'infografica per il pomeriggio. -