Rosalinda e Andrea Zenga | l’augurio inaspettato del celebre attore | non immaginereste mai di chi si tratta

(Di lunedì 1 marzo 2021)sui social da parte di un. Nonmai di chi siCannavò e. Fonte: InstagramSiamo ormai giunti alla finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La scorsa puntata, quella di venerdì 26 febbraio, ha visto l’eliminazione diCannavò, mandata in nomination insieme a Stefania Orlando proprio da colei che per questi mesi è rimasta accanto all’attrice. Stiamo parlando di Dayane Mello. Ciò che però ha colpito i fan proprio durante quest’ultima ora è un augurio davvero ...

mattino5 : #GFVIP, Arrivano i primi video social di Rosalinda insieme ad Andrea Zenga fuori dalla casa! Sarà amore? #Mattino5 - GrandeFratello : ... e mentre Stefania rientra in Casa, Rosalinda fa i conti con l'assenza di Andrea. #GFVIP - GrandeFratello : Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo… - xflyawaystew : Si toccano anche loro come Rosalinda e Zenga perché sono congiunti? Ahahah bellino andrea che piange #Gfvip - ninamoroso : RT @BiasiErika: Gabriel Garko che è andato da loro mi commuove?? Lui è un vero amico,ha sempre supportato Rosalinda nei momenti belli e bru… -

... poi, avendo ancora dubbi a riguardo, ha posto la domanda anche adZelletta. In pochi ... infatti, non ha creduto alle dichiarazioni della brasiliana sull'innamoramento nei confronti di...... in neppure due mesi, infatti, Giulia Salemi si è fidanzata con Pierpaolo Pretelli eCannavò ha mollato lo storico compagno e ha ceduto alla corte diZenga. Pronostici sul vincitore ...Vincitore Grande Fratello Vip 2020, chi è? Tommaso Zorzi è il grande favorito, ma Dayane Mello e Stefania Orlando potrebbero sorprendere. Chi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2020? L’annuncio ar ...è già l'idolo del Grande Fratello vip 2020 per via del suo sorriso e del suo modo di fare con Rosalinda Cannavò nella casa e con papà Walter Zenga tra scontri e chiarimenti ...