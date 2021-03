Palermo, l’esonero di Boscaglia davanti alla squadra: Filippi adesso dovrà rimboccarsi le maniche (Di lunedì 1 marzo 2021) L'esonero di Roberto Boscaglia davanti alla squadra.Palermo, per Filippi un sogno che si avvera: da eterno secondo di Boscaglia alla panchina rosaneroLa sconfitta contro la Viterbese ha causato l'addio del tecnico gelese che sarebbe stato liquidato di fronte all'intera rosa al ritorno dalla trasferta laziale. L'ex Virtus Entella è stato liquidato, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', dall'a.d. Sagramola senza trovare solidarietà da parte del suo secondo, Giacomo Filippi, che ha deciso di accettare l'offerta del club di Viale del Fante. Otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte per mister Boscaglia che lascia Palermo dopo una stagione più che travagliata al ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) L'esonero di Roberto, perun sogno che si avvera: da eterno secondo dipanchina rosaneroLa sconfitta contro la Viterbese ha causato l'addio del tecnico gelese che sarebbe stato liquidato di fronte all'intera rosa al ritorno dtrasferta laziale. L'ex Virtus Entella è stato liquidato, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', dall'a.d. Sagramola senza trovare solidarietà da parte del suo secondo, Giacomo, che ha deciso di accettare l'offerta del club di Viale del Fante. Otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte per misterche lasciadopo una stagione più che travagliata al ...

