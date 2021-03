No-vax all’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli tuona: “A Mediaset dovete vergognarvi” (Di lunedì 1 marzo 2021) A sole due settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi, scoppia il primo scandalo della nuova edizioni. Tra i nomi del cast, infatti, spunta quello dell’ex gieffina ed ex hostess Daniela Martani, prezzemolina nei salotti di Barbara d’Urso. La Martani, tuttavia, è una negazionista: contraria all’uso delle mascherine, nega pericolosità del Covid-19, che ha causato milioni di morti in tutto il mondo e che ha messo in ginocchio l’economia globale, compresa quella italiana. Definisce “lobotomizzati” gli italiani che indossano la mascherina ed è contraria ai vaccini. Ovviamente la cosa ha fatto andare su tutte le furie moltissime persone che hanno deciso di boicottare l’Isola; tra queste, a far sentire la sua voce e la giornalista e opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli. “Mediaset ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 marzo 2021) A sole due settimane dall’inizio dell’Isola dei2021 condotta da Ilary Blasi, scoppia il primo scandalo della nuova edizioni. Tra i nomi del cast, infatti, spunta quello dell’ex gieffina ed ex hostess Daniela Martani, prezzemolina nei salotti di Barbara d’Urso. La Martani, tuttavia, è una negazionista: contraria all’uso delle mascherine, nega pericolosità del Covid-19, che ha causato milioni di morti in tutto il mondo e che ha messo in ginocchio l’economia globale, compresa quella italiana. Definisce “lobotomizzati” gli italiani che indossano la mascherina ed è contraria ai vaccini. Ovviamente la cosa ha fatto andare su tutte le furie moltissime persone che hanno deciso di boicottare l’Isola; tra queste, a far sentire la sua voce e la giornalista e opinionista televisiva. “...

