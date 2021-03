Napoli, via alla ristrutturazione della Vela Azzurra di Scampia (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue il programma relativo alla Vela Azzurra e i nuovi edifici di residenza popolare e servizi. Parte dunque il progetto esecutivo di ristrutturazione della Vela B. A fine anno. A fine anno apre Federico II con corsi accademici e ambulatori. Il programma di Restart Scampia sta andando avanti con il lavoro sulle residenze temporanee per consentire i lavori alla Vela Azzurra e il programma di trasformazione dell’intero lotto, con i nuovi edifici di residenza popolare e i servizi. E’ quanto si apprende da fonti del Comune di Napoli in merito all’appello a continuare i lavori alle Vele da parte del comitati di abitanti della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue il programma relativoe i nuovi edifici di residenza popolare e servizi. Parte dunque il progetto esecutivo diB. A fine anno. A fine anno apre Federico II con corsi accademici e ambulatori. Il programma di Restartsta andando avanti con il lavoro sulle residenze temporanee per consentire i lavorie il programma di trasformazione dell’intero lotto, con i nuovi edifici di residenza popolare e i servizi. E’ quanto si apprende da fonti del Comune diin merito all’appello a continuare i lavori alle Vele da parte del comitati di abitanti...

