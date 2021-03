Napoli senti Novellino | “Ci sono 4 giocatori di cui non si può fare a meno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo la gara di ieri contro il Benevento terminata per 2-0 a favore degli azzurri sembra che Gattuso abbia i piedi, momentaneamente, più saldi in panchina. Un match, quello di ieri, dove si è rivesto un grande Dries Mertens. Il belga è proprio uno dei 4cui Walternon rinuncerebbe mai e poi mai come da lui stesso dichiarato. Secondo l’ex tecnico delinfatti cialcuni calciatori imprescindibili nel progetto azzurro. Queste le parole di Waltera 1 Station Radio: “Ridimensionamento del? La squadra e la società hanno bisogno di uomini come Mertens ed Insigne. Si è visto anche ieri, trasformando la squadra che veniva da un periodo non bello. Merito degli azzurri che hanno fatto un’ottima ...