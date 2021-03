Napoli | Osimhen | spunta la data per il rientro in campo | scampato il rischio di un lungo stop

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il nigeriano potrebbe essere a disposizione di Gattuso addirittura per la trasferta di Reggio Emilia Buone notizie in casa, l’infermeria si sta man mano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gli infortunati delsono Lozano, Manolas,e Petagna . Nel Sassuolo sono fuori Boga e Romagna , con Bourabia e Chiriches da valutare. Leggi anche > MAXIME LOPEZ È TRA GLI UNDER - 23 CON ...Ultime calcio- L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sul match traBenevento e sul rientro degli infortunati. Dal quotidiano si legge:Il Napoli con le "nuove vecchie soluzioni" torna a vincere e convincere, senza rischiare e proponendo un calcio ordinato ed organizzato ...Victor Osimhen è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, il nigeriano potrebbe tornare in campo tra non molti giorni. Gattuso incrocia le dita.