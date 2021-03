Moses: “Conte il miglior allenatore avuto in carriera” (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex calciatore dell’Inter, Victor Moses, oggi allo Spartak Mosca, ha parlato anche di Antonio Conte nell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club russo, sui migliori allenatori avuti nella sua carriera: “Conte è il migliore allenatore che ho avuto in carriera. Mi ha aiutato a credere in me stesso. E il punto è proprio nell’atteggiamento umano, e non nel fatto che mi abbia trovato una nuova posizione sul fianco destro della difesa. Poi metto Roberto Martinez, Rafael Benitez. Neil Warnock, con il quale ho debuttato al Crystal Palace. Domenico Tedesco. E anche Mark Hughes. José Mourinho no: è un grande professionista, rispetto i suoi meriti. Ma succede che non si instauri il feeling necessario tra il giocatore e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex calciatore dell’Inter, Victor, oggi allo Spartak Mosca, ha parlato anche di Antonionell’intervista rilasciata al sito ufficiale del club russo, suii allenatori avuti nella sua: “è ilche hoin. Mi ha aiutato a credere in me stesso. E il punto è proprio nell’atteggiamento umano, e non nel fatto che mi abbia trovato una nuova posizione sul fianco destro della difesa. Poi metto Roberto Martinez, Rafael Benitez. Neil Warnock, con il quale ho debuttato al Crystal Palace. Domenico Tedesco. E anche Mark Hughes. José Mourinho no: è un grande professionista, rispetto i suoi meriti. Ma succede che non si instauri il feeling necessario tra il giocatore e ...

Noovyis : (Moses: “Conte il miglior allenatore avuto in carriera”) Playhitmusic - - MCalcioNews : #Moses: 'Sarei potuto tornare all'#Inter. #Conte miglior allenatore mai avuto, #Mourinho invece...'… - passione_inter : Moses: 'Conte uno dei migliori allenatori avuti. Mi ha aiutato a credere in me stesso' - - fcin1908it : Moses confessa: “Potevo tornare all’Inter, ne avevo parlato con Conte. Forse…” - SpazioInter : Moses: 'Conte il miglior allenatore mai avuto. Potevo tornare all'Inter, ne parlai anche con lui' -… -