Moda autunno inverno 2021-2022: tutto il meglio della Milano Fashion Week (Di lunedì 1 marzo 2021) La Moda autunno inverno 2021-2022 è già qui. E quella che si è appena conclusa è stata la prima Fashion Week milanese della Moda donna a essere stata presentata interamente in versione digitale. Questa stagione le diverse maison hanno dovuto puntare sul formato video. E lo hanno fatto attraverso progetti strategici e sorprendenti. Creando anche nuovi modelli di comunicazione. Aperta la settimana con un tributo digitale al compianto Beppe Modenese, padre fondatore della kermesse meneghina scomparso lo scorso novembre, la Fashion Week ha alternato nomi noti a new entry. All’insegna di una nuova voglia di rinascita per il Paese e per le aziende del settore che ne portano alta la ... Leggi su amica (Di lunedì 1 marzo 2021) Laè già qui. E quella che si è appena conclusa è stata la primamilanesedonna a essere stata presentata interamente in versione digitale. Questa stagione le diverse maison hanno dovuto puntare sul formato video. E lo hanno fatto attraverso progetti strategici e sorprendenti. Creando anche nuovi modelli di comunicazione. Aperta la settimana con un tributo digitale al compianto Beppe Modenese, padre fondatorekermesse meneghina scomparso lo scorso novembre, laha alternato nomi noti a new entry. All’insegna di una nuova voglia di rinascita per il Paese e per le aziende del settore che ne portano alta la ...

