Milan, incubo infortuni: l'esito degli esami di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan è uscito dallo stadio Olimpico di Roma con i tre punti ma anche con le "ossa rotte". Il Diavolo deve fare i conti con diversi problemi fisici tra cui quello molto rilevanti a Zlatan Ibrahimovic.Nella mattinata odierna lo svedese, insieme ad Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, si è sottoposto ad esami per verificare le condizioni e i tempi recupero. Per i tre calciatori situazioni ben differenti.Ibrahimovic ha riportato la lesione del muscolo dell'adduttore sinistro e sarà rivalutato non prima di dieci giorni, dunque dovrà saltare sicuramente le partite con Udinese, Verona e Napoli. Probabile il suo rientro dopo la sosta per le Nazionali. Calhanoglu ha riportato un edema ai muscoli mediali della coscia sinistra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Buone notizie ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan incubo Juventus, incubo Pirlo: ecco i numeri che condannano il Maestro Fino a questo momento, la Juventus sta vivendo quella che si può tranquillmente definire la stagione peggiore dall'inizio della sua tirannia. Il terzo posto in campionato (A - 6 dal Milan 2° e a - 10 dalla capolista Inter , seppur con una gara in meno) e soprattutto un gioco che non convince sono le prinipali motivazioni delle critiche rivolte ad Andrea Pirlo , tecnico alla prima ...

Milan corsaro, batte la Roma 2 - 1 e torna a - 4 dall'Inter L'avvio di gara è da incubo per la Roma. Al 3 è annullato un gol a Tomori per fuorigioco di Kjaer. ... La squadra di Fonseca non è in campo e il Milan ne approfitta senza trovare il gol. Al 9 Villar ...

Milan, incubo infortuni: l’esito degli esami di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic ItaSportPress Roma, l’incubo continua: 3 punti contro le big 3 punti su 24 disponibili: questo il misero bottino ottenuto dalla Roma nelle sfide contro le cosiddette 6 sorelle. La gara di ieri sera contro il Milan sulla carta sembrava l’occasione giusta per inv ...

Il Milan riparte battendo la Roma L'avvio di gara è da incubo per la Roma. Al 3' è annullato un gol a Tomori per fuorigioco di Kjaer. Al 5' Pau Lopez perde palla, Ibrahimovic gliela sfila ma sbaglia il colpo di tacco da due passi. La ...

