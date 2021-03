Lazio, Lulic ci crede: «Juve favorita ma possiamo dire la nostra» (Di martedì 2 marzo 2021) Senad Lulic parla della sua carriera e dice la sua anche sulla gara contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni sul campionato in corso Senad Lulic è intervenuto via Skype ai microfoni di SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) «Serve fortuna certo, ma non è tutto. Io ci ho sempre messo grinta e voglia, ed è per questo che sono arrivato fin qui, ad essere orgogliosamente il capitano della Lazio. Serie A? Negli ultimi anni c’è più equilibrio. La Juventus resta la favorita, ma noi ci siamo rinforzati e possiamo ancora dire la nostra». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Senadparla della sua carriera e dice la sua anche sulla gara contro lantus. Ecco le dichiarazioni sul campionato in corso Senadè intervenuto via Skype ai microfoni di SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) «Serve fortuna certo, ma non è tutto. Io ci ho sempre messo grinta e voglia, ed è per questo che sono arrivato fin qui, ad essere orgogliosamente il capitano della. Serie A? Negli ultimi anni c’è più equilibrio. Lantus resta la, ma noi ci siamo rinforzati eancorala». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

