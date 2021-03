Justice League – Rilasciata la clip teaser

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Solo due settimane prima della premiere HBO Max un nuovo rilascio per un altro emozionantesudi Zack Snyder. La nuovaè stata condivisa dal regista Zack Snyder durante una reunion per la nuova direzioneall’IGN Fan Fest 2021. Oltre al, Snyder ha anche offerto nuovi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Jared Leto – Immagini del look di Joker Army of the dead – Il nuovo progetto di Zack Snyder Army of the Dead – Rilasciato il primoTutte le nomination degli Oscar 2019 Joaquin Phoenix è Joker: il trailer sembra preannunciare un successo Le migliori serie TV ...