Ivano dei Cugini di Campagna, il racconto della tragedia: “Pensavo di non farcela” (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutto periodo per Ivano dei Cugini di Campagna che ha rischiato di non farcela e ne è uscito distrutto. Ecco cosa ha raccontato. Ivano Michetti, noto come Ivano dei Cugini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutto periodo perdeidiche ha rischiato di none ne è uscito distrutto. Ecco cosa ha raccontato.Michetti, noto comedei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

MrsHannigram : Brosio che vede la madonna durante un'orgia e si converte, Ivano dei cugini di campagna che sogna la madonna e deci… - dvakondios : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive - Pippo Franco in studio insieme al figlio Gabriele - Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo… - mattinodinapoli : Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: «In ospedale cinque mesi per un ictus, ho pensato che non sarei tornato a ca… - Ifederik1 : RT @domenicalive: Ivano dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus e ha subito due interventi al cuore, a #DomenicaLive parla di come ha affr… - domenicalive : Ivano dei Cugini di Campagna ha avuto un ictus e ha subito due interventi al cuore, a #DomenicaLive parla di come h… -